Росії не сподобалися молоко і сир ще двох українських заводів

Управління Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) запровадило режим посиленого лабораторного контролю над молочною продукцією виробництва Роменського молочного комбінату (Сумська обл., входить до складу групи «Мілкіленд») та Баштанського сирзаводу (Миколаївська обл., група «Молочний альянс»).

Згідно з повідомленням відомства, причиною посилення контролю для Роменського молочного комбінату стало виявлення в сухому молоці його виробництва кадмію, бактерій групи кишкової палички і сальмонели, а також перевищення допустимої кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів.

У сирах Баштанського сирзаводу Россільгоспнагляд виявив свинець, що і стало причиною введення режиму посиленого лабораторного контролю.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні Росспоживнагляд заборонив ввезення на територію РФ молочної продукції українських підприємств «Рось» філія «Охтирський сиркомбінат», «Пирятинський сиркомбінат», «Гадячсир», «Золотоноський маслоробний комбінат» та «Техмолпром» у зв'язку з невідповідністю технічному регламенту на молоко і молочну продукцію. Слідом за Росією аналогічне рішення прийняв Казахстан.

Слідом за цим, 13 травня Россільгоспнагляд ввів тимчасові обмеження на постачання продукції Пирятинського сирзаводу в РФ.

Таким чином, з урахуванням попередніх обмежень, запроваджених Россільгоспнаглядом і Росспоживнаглядом щодо українських виробників молочної продукції, безперешкодно експортувати «молочку» в Російську Федерацію можуть 6 із 27 сертифікованих підприємств.