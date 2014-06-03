Парламент скасував обов'язковий техогляд сільгосптехніки

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 247 народних депутатів із 328 зареєстрованих у сесійній залі.

Із Закону "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" виключається пункт 6, згідно з яким серед основних завдань центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу є, зокрема проведення відповідно до законодавства державних технічних оглядів машин, зареєстрованих в установленому порядку, та здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства акредитованими суб'єктами господарювання, які проводять перевірку технічного стану та ідентифікацію машин.

Порядок здійснення такого контролю затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

Стаття 35 Закону "Про дорожній рух" доповнюється положенням про те, що обов'язковому технічному контролю не підлягають, зокрема технічні засоби для агропромислового комплексу, визначені Законом "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України".

Крім того, із закону виключається низка положень, зокрема про те, що обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

Виключається також положення про те, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, створює і веде реєстр суб'єктів господарювання, які здійснюють обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, а також здійснює державний контроль за додержанням такими суб'єктами вимог законодавства у цій сфері.

Також виключається положення про те, що на кожний трактор, самохідне шасі, самохідну сільськогосподарську, дорожньо-будівельну і меліоративну машини, одиницю сільськогосподарської техніки, інший механізм, що пройшов обов'язковий технічний контроль і згідно з протоколом перевірки технічного стану визнаний технічно справним, уповноважений суб'єкт господарювання видає протокол перевірки технічного стану транспортного засобу.