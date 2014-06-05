У Криму простоюють зернові термінали

Зернові термінали Криму не ведуть перевалку зерна. Про це повідомив президент Російського зернового союзу Аркадій Злочевський на 15-му Міжнародному зерновому раунді, пише ИТАР-ТАСС.

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"Зараз українське зерно на термінали не надходить. А російське треба переправляти вагонами транзитом через Україну, або будувати міст", - пояснив Злочевський".

За його словами, після анексії Криму Росія відмовилася від проекту з розвитку порту Тамань, але поки не може використовувати портові потужності Криму для торгівлі зерном.

До того ж, щоб знизити надмірно високу вартість перевалки зерна в Росії, необхідно збільшити як мінімум у 1,5 рази обсяг інфраструктурних можливостей портів, вважає Злочевський. Зараз російські порти здатні перевалити понад 30 млн тонн зерна в рік, нагадав він, проте за ціною, що в 1,5-2 рази перевищує ставки портів в інших країнах-експортерах зерна. "Конкуренція за зерно в портах причесала би ставки з перевалки і привела їх до розумного рівня", - підкреслив галузевий експерт. Зниження ставки перевалки могло б підвищити рентабельність виробників зерна, уклав Злочевський.

Як повідомляв УНІАН, через можливий зрив посівної кампанії в АР Крим, обумовленого військової інтервенцією Російської Федерації, Україна у 2014 році може недоотримати 1,5 млн тонн врожаю зернових.