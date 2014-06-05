Українських корів реєструватимуть за стандартами ЄС

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді з метою реалізації стратегічних завдань у сфері охорони здоров'я населення гармонізувати вітчизняне законодавство у сфері ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин зі стандартами Європейського Союзу.

Відповідний законопроект №4987 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації і реєстрації тварин» зареєстровано урядом 2 червня.

Законопроект, зокрема, передбачає введення штрафів за порушення законодавства, що регулює ідентифікацію та реєстрацію тварин (ненадання для реєстрації даних про ідентифікованих тварин, переміщення худоби без ідентифікаційних документів, ненадання даних про господарства, що займаються забоєм худоби тощо) в розмірі від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для посадовців – від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів.

Крім того, Кабмін пропонує присвоювати тваринам не лише індивідуальний, але й груповий ідентифікаційний номер, який видаватиметься в рамках одного господарства і є унікальним для господарств у межах країни. При цьому допускати до забою й переміщення пропонується лише ідентифікованих тварин.

Законопроектом також передбачається організація мережі працівників ветеринарної медицини, які забезпечуватимуть процес ідентифікації та реєстрації тварин.

Крім цього, уряд пропонує безкоштовно видавати виписку з Єдиного державного реєстру тварин, а також вивести з-під державного цінового регулювання вартість послуг з ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин.

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У пояснювальній записці до законопроекту вказано, що, крім гармонізації із законодавством ЄС, його ухвалення дозволить забезпечити ефективніший спосіб виявлення, локалізації та контролю над хворобами тварин і створити систему постійного контролю над станом здоров'я тварин і ветеринарно-санітарним станом господарств.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державна ветеринарна і фітосанітарна служба зверталася до Верховної Ради з проханням якнайскоріше прийняти низку законопроектів, без набуття чинності яких експорт тваринницької продукції до Євросоюзу буде неможливим. Серед них називався й законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин».