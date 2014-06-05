Внесення відомостей до земельного кадастру стало безкоштовним

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо скасування плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них».

Як передає кореспондент УНІАН, закон підтримали проголосували 256 із 311 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідно до закону, внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них здійснюються безоплатно.

За надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється плата, крім випадків, встановлених законом.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру за зверненням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування здійснюється безоплатно.

Перелік, розміри, порядок справляння плати встановлюються Кабінетом міністрів України.



