Росія обмежила ввезення української картоплі

Про це йдеться в повідомленні Россільгоспнагляду.

Причиною нібито є поширення в Україні шкідника - золотистої картопляної нематоди.

Читайте такожРосія посилила контроль за молоком чотирьох українських підприємств"З16 червня 2014 року вводяться тимчасові обмеження на ввезення картоплі продовольчої (код ТН ЗЕД ТЗ 070190) з України в Російську Федерацію" "у зв'язку з неодноразовими випадками виявлення карантинного для Російської Федерації об'єкта золотистої картопляної нематоди Globodera rostochiensis (Woll) Behrens", - заявили у відомстві.

Картопля, відвантажена до 16 червня 2014 року, буде ввозитися на територію Російської Федерації за результатами карантинного фітосанітарного контролю, повідомляє РСН.