ООН прогнозує цього року новий рекорд світового виробництва зернових

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) розповсюдила доповідь про стан світових продовольчих ринків, повідомляє УкрАгроКонсалт.

У доповіді наголошується, що в 2014 році очікується скорочення світового виробництва злакових культур порівняно з минулим роком, яке, тим не менш, урожай складе 2,468 млн тонн, що може стати черговим рекордом.

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