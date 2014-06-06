Варшава розраховує 10 червня домовитися з Києвом про постачання польського м'яса

Про це УНІАН повідомили у прес-службі польського міністерства.

"Метою візиту є проведення переговорів з міністром сільського господарства і керівництвом ветеринарних служб України на тему можливості відновлення експорту свинини і яловичини з Польщі до України", - зазначила прес-служба.

У міністерстві не уточнили, чи планується підписати за підсумками візиту документ, що дозволяє експорт.

Прес-служба повідомила, що під час візиту міністр має намір підписати договір про реалізацію програми боротьби зі сказом тварин в Україні в 2014 році.

За даними польського міністерства, запланований раніше на 4 червня візит Савицького в Київ для переговорів на тему скасування ембарго був перенесений через його травму.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Савицький заявляв, що розраховує на підписання протоколу, який скасовує заборону на постачання польської свинини і яловичини, під час його візиту в Київ 4 червня.

В середині травня міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета заявляв, що заборона на постачання польського м'яса в може бути скасована після відповідного аудиту, який, за його словами, повинен був бути проведений за "кілька тижнів". Українська влада заборонила постачання польської свинини з лютого поточного року, а яловичини - з 2006 року.

У минулому році Польща продала в Україні свинини на 33 млн євро при вартості всього сільськогосподарського експорту на український ринок в 457,7 млн євро і експорту всіх товарів в 4,3 млрд євро.