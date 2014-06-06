Світові ціни на пшеницю знизилися завдяки безперебійним поставкам з України

Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО) в травні зафіксувала зниження світових цін на пшеницю, які зростали в попередні кілька місяців через нестабільну політичну ситуацію в Україні, але в минулому місяці пішли вниз завдяки безперебійним постачанням зерна з країни, йдеться в повідомленні ФАО.

"У травні у нас були побоювання щодо несприятливих погодних умов, особливо в США, і геополітичної напруженості в Чорноморському регіоні, але у другій половині травня ми спостерігали зниження цін на пшеницю завдяки поліпшенню погодних умов і безперебійним поставкам з України», - наводяться в повідомленні слова старшого економіста ФАО Абдолреза Аббасіана.

При цьому в організації також зазначили зниження цін на кукурудзу, що зумовлено сприятливими погодними умовами і гарними прогнозами на врожай цього року.

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Як повідомляв УНІАН, експерти прогнозують урожай зернових в Україні в 2014 році на рівні 57-62 млн тонн проти 63,3 млн тонн в 2013 році.

Анексія Росією українського Криму, в якому знаходяться декілька перевалочних комплексів, а також агресія проросійськи налаштованих терористів у східних регіонах України викликала побоювання в експертів щодо того, чи зможе країна експортувати очікувані 33 млн тонн зерна в 2013-2014 маркетинговому році (липень 2013-червень 2014 року). Тим не менше, до кінця травня вітчизняні аграрії поставили за кордон понад 30 млн тонн зернових.

