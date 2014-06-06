Росія посилила контроль за сирами ще одного українського заводу

Управління Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) запровадила режим посиленого лабораторного контролю над молочною продукцією виробництва "Миргородського сироробного комбінату", що входить до складу одного з найбільших виробників цієї продукції в Україні групи "Мілкіленд".

Згідно з повідомленням на сайті відомства, причиною посилення контролю стало виявлення в сирах комбінату антибіотиків тетрациклінової групи.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Росспоживнагляд заборонив ввезення на територію РФ молочної продукції українських підприємств «Рось» філія «Охтирський сиркомбінат», «Пирятинський сиркомбінат», «Гадячсир», «Золотоніський маслоробний комбінат» та «Техмолпром» у зв'язку з невідповідністю технічному регламенту на молоко і молочну продукцію. Слідом за Росією аналогічне рішення прийняв Казахстан.

Слідом за цим, 13 травня Россільгоспнагляд ввів тимчасові обмеження на постачання продукції Пирятинського сирзаводу в РФ.

Таким чином, з урахуванням попередніх обмежень, запроваджених Россільгоспнаглядом і Росспоживнаглядом щодо українських виробників молочної продукції, безперешкодно експортувати «молочку» в Російську Федерацію можуть 5 з 27 сертифікованих підприємств.