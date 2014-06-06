В Україні картопля не подорожчає через заборону Росією її постачань - аналітик

Заборона на постачання картоплі з України в Росію, яку Россільгоспнагляд вводить із 16 червня, не спричинить негативних наслідків для українського ринку, тому що постачання у РФ цієї продукції були мінімальними, вважає керівник інформаційної аналітичного проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Тетяна Гетьман.

За її словами, щорічно Україна експортує в Росію близько 8 тис. тонн картоплі, тоді як ринкове споживання всередині країни становить 2,8 млн тонн. Виходячи з цього, експерт упевнена, що введені обмеження практично не позначаться на ціні української картоплі.

"Російський ринок, перш за все, цікавий українським виробникам ранньої картоплі. В сезони з великим внутрішнім виробництвом експорт дещо стримував обвал ціни в Україні у літній період. При цьому на цінах середньої та пізньої картоплі введена Росією заборона взагалі не позначиться, так як в структурі реалізації цієї продукції експорт завжди займав менше 1%", - наводяться у повідомленні "АПК-Інформ:овочі та фрукти" слова Гетьман.

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За словами віце-президента Української асоціації виробників картоплі Сергія Рибалка, найцікавішими ринками збуту картоплі для України є країни Південної Європи, оскільки вони виробляють невелику кількість цієї продукції. При цьому експерт вважає, що введення заборони на постачання української картоплі в РФ має виключно політичне підґрунтя.

Як повідомляв УНІАН, Россільгоспнагляд із 16 червня ввів тимчасові обмеження на ввезення продовольчої картоплі з України в Російську Федерацію у зв'язку з неодноразовими випадками виявлення карантинного для Російської Федерації об'єкта золотистої картопляної нематоди "Globodera rostochiensis (Woll) Behrens". При цьому картопля, відвантажена до 16 червня 2014 року, підлягає ввезенню на територію РФ за результатами карантинного фітосанітарного контролю.