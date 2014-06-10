Кримським аграріям катастрофічно не вистачає пального на збирання врожаю

Забезпечення сільськогосподарської техніки пально-мастильними матеріалами в Криму залишається значною проблемою.

Про це повідомив так званий "заступник міністра аграрної політики і продовольства Криму" Іван Метельков, повідомляє "Кримське інформаційне агентство".

«На весь комплекс збиральних робіт необхідно 16,9 тис. тонн дизельного пального, 3,6 тис. тонн бензину і 500 тонн дизельного масла. При цьому станом на 6 червня запас дизпалива в господарствах республіки становить лише 1,1 тис. тонн, бензину - 500 тонн. Тобто 6,3% від загальної потреби», - уточнив Метельков.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня при військовій і політичній підтримці Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом "референдум" про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської "влади", 96,77% тих, що взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ у якості нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня у Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Читайте такожБізнесмени окупованого Криму пишуть чолобитні до Москви - все дуже погано

Наприкінці травня міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Мін'юст звернувся з пропозицією до Генеральної прокуратури України розглянути можливість арешту та відчуження на користь України російського державного майна в якості компенсації збитку за анексію Криму Російською Федерацією. За словами Петренка, загальна сума збитків, заподіяних Україні анексією Криму Російською Федерацією, становить 1 трильйон 80 мільярдів гривень, без урахування вартості корисних копалин та упущеної вигоди.