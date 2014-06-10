Україна добиватиметься збільшення квот на поставки сільгосппродукції до ЄС

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив журналістам заступник міністра аграрної політики і продовольства України Андрій Дикун.

«Квоти… відверто смішні. Це питання (про збільшення квот – УНІАН) ми порушуємо і будемо порушувати далі», - сказав Дикун.

За його словами, європейські партнери готові чути Україну в цьому питанні, а політична воля для його врегулювання є з обох сторін.

Разом з тим, за даними Мінагропроду, після того як Євросоюз наприкінці квітня обнулив в односторонньому порядку митні збори для ряду української продукції в рамках певних квот, вітчизняні виробники скористалися лише деякими з них. Зокрема, до 5 червня Україна експортувала в ЄС 1,6 тис. тонн меду (31% від квоти), 0,4 тис. тонн ячмінної крупи і борошна (6%), 10 тис. тонн виноградного і яблучного соку (100%) і 0,01 тис. тонн обробленої продукції з цукру (1%). Дані про поставки зернових і м'яса птиці з України в ЄС, квоти за якими українські виробники можуть заповнити повністю, Мінагропрод не обнародував.

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Як повідомляв УНІАН, з 23 квітня Європейський Союз в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торгового режиму між Україною і ЄС. Преференційний режим торгівлі передбачає зниження ставок митних зборів для поставок українських товарів, а також установлення квот на такі поставки, що дозволить вітчизняним експортерам збільшити постачання на ринки ЄС.

Зокрема, квота на поставки пшениці становить 950 тис. тонн/рік (у 2013/2014 маркетинговому році Україна зможе поставити на зовнішні ринки більш як 9 млн. тонн пшениці), кукурудзи – 400 тис. тонн/рік (більш як 20 млн. тонн), ячменю – 250 тис. тонн/рік (більш як 2 млн. тонн).