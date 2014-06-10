Продаж ігристих вин кримського заводу "Новий Світ" впав на 90%

Продаж ігристих вин заводу "Новий Світ" (знаходиться на території окупованого Криму) впав на 90%, повідомила журналістам керівник держпідприємства Яніна Павленко.

"Ми зараз маємо 10% продажів від звичного об'єму в цьому сезоні", - зазначила вона, передає ИТАР-ТАСС.

За словами Павленко, різке падіння попиту пов'язано з неможливістю поставляти продукцію в материкову частину РФ через відсутність російської акцизної марки. Разом з тим компенсувати падіння продажів шляхом реалізації вин туристам на території анексованого Криму теж поки не вдається через менший, ніж у минулі роки, турпотік в регіон, зазначила глава підприємства.

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За її словами, інші кримські виробники торгують в Росії продукцією зі старих запасів з імпортною акцизною маркою. "Новий Світ" очікує отримання федеральної акцизної марки у другій половині червня 2014 року.

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