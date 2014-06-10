Оформити ліцензію на експорт-імпорт алкоголю та тютюну стане простіше

Текст відповідного проекту наказу Мінекономрозвитку "Про внесення змін до порядку оформлення і видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" опубліковано на сайті міністерства.

“Проект наказу розроблено з метою скорочення переліку документів, необхідних для одержання ліцензії на право здійснення імпорту, експорту спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, і приведення нормативної бази у відповідність із Законом України "Про адміністративні послуги", - говориться в пояснювальній записці.

Проектом наказу передбачається скасування необхідності для одержання ліцензії надавати копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідку відповідного фінансового органу про фактичне надходження коштів до бюджету, копію документа, що підтверджує спеціальні повноваження, надані Кабінетом міністрів для здійснення імпорту, експорту спирту етилового.

Читайте такожМінекономрозвитку хоче скасувати 10 видів ліцензій у сфері зовнішньої торгівлі

Як повідомляв УНІАН, міністр економічного розвитку Павло Шеремета заявив, що одним з ключових завдань уряду є формування регуляторної платформи, що дозволить Україні увійти до першої десятки країн за легкістю ведення бізнесу, і чекає ухвалення повного пакета законопроектів із дерегуляції впродовж 3-4 місяців.

Читайте такожКабмін скоротить перелік товарів, які підлягають ліцензуванню

31 березня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України подало на розгляд Верховної Ради 14 законопроектів щодо дерегуляції економіки.

5 червня Верховна Рада ухвалила закони “Про метрологію і метрологічну діяльність” та “Про стандартизації”, що передбачають створення єдиного недержавного органу стандартизації, скасування галузевої стандартизації та перехід на дворівневу систему, що включатиме національні стандарти і технічні умови підприємств, які прийматимуть самі підприємства.