Українські кондитери хочуть збільшити експорт продукції до ЄС у 8 разів

Українські виробники кондитерських виробів у найближчі 5-7 років мають намір збільшити експорт своєї продукції до Європейського Союзу приблизно у 8 разів – до 400 млн. дол. на рік, зокрема завдяки обнуленню митних зборів.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив президент профільної асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк.

«Ми сподіваємося, що в середньостроковій перспективі – до 5-7 років – зможемо налагодити експорт до Європейського Союзу в грошовому виразі до 400 млн. дол.», - сказав Балдинюк.

За його словами, європейський ринок, попри його перенасиченість кондитерськими виробами і високий рівень конкуренції, цікавий для вітчизняних кондитерів, оскільки місткість цього ринку оцінюється в 400 млрд євро. При цьому Балдинюк зазначив, що місткість ринку кондитерських виробів Митного союзу, який став практично закритим для українських кондитерів через різні обмеження, які застосовуються до них з боку країн-членів МС, приблизно дорівнює 4 млрд євро.

Разом з тим, глава «Укркондпрому» додав, що темпи поставок за кордон кондитерських виробів з України гальмуються відсутністю компенсації експортерам податку на додану вартість (ПДВ).

«Наша держава досить вільно трактує зобов'язання щодо повернення експортного ПДВ, але для експортерів це дуже важливо. Порухів щодо його повернення ми не бачимо досі», - сказав Балдинюк.

За його словами, заборгованість держави з повернення ПДВ перед п'ятьма найбільшими вітчизняними кондитерами (без урахування Roshen і Konti) становить 100 млн. грн.

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Як повідомляв УНІАН, з 23 квітня Європейський Союз в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торгового режиму між Україною і ЄС. Преференційний режим торгівлі передбачає зниження ставок митних зборів для поставок українських товарів, а також встановлення квот на такі поставки, що дасть змогу вітчизняним експортерам збільшити поставки на ринки ЄС.

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За даними Міністерства доходів і зборів, у 2013 році Україна скоротила експорт кондитерських виробів з цукру (без вмісту какао) на 8,7% у грошовому виразі порівняно з 2012 роком – до 158 млн. дол., шоколаду – на 16,8%, до 526,6 млн. дол. При цьому найбільшими імпортерами українською солодощів без вмісту какао були Російська Федерація (35,8% від загального обсягу), Азербайджан (10,4%) і Казахстан (9,2%). Вітчизняний шоколад торік, в основному, імпортували РФ (58,2%), Білорусь (7,6%) та Азербайджан (4,6%).