Варшава сподівається, що Київ скасує заборону на польську свинину з 17 червня

Україна може зняти обмеження на ввезення свинини з Польщі, введене через спалахи африканської чуми свиней (АЧС) в цій країні, тільки після проведення українськими ветеринарами контролю над польською системою захисту і запобігання АЧС.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства, про це сьогодні домовилися глава Мінагропроду Ігор Швайка і міністр сільського господарства Польщі Марек Савицький.

Крім того, глави аграрних відомств двох країн обговорили можливість скасування ембарго на імпорт в Україну польської яловичини без кістки, а також проведення українською стороною аудиту системи нагляду за безпекою виробництва яловичини з кісткою.

У свою чергу, прес-служба Міністерства сільського господарства Польщі повідомила, що українська влада може скасувати введену в лютому цього року заборону на постачання свинини з Польщі, а також заборону на поставки яловичини без кісток, яка діє вже кілька років, вже з наступного вівторка, 17 червня.

"Сьогоднішня угода почне діяти з 17 червня поточного року. Вона дозволить відновити експорт на український ринок польської свинини, а також яловичини без кісток", - зазначила прес-служба.

Згідно з повідомленням, ембарго на поставки свинини буде скасовано після того, як українські експерти проведуть свою експертизу в Польщі, яка відбудеться наступного тижня.

Прес-служба також зазначила, що міністри сільського господарства України та Польщі підписали сьогодні угоду про реалізацію програми боротьби зі сказом на українській території в 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заборонила ввезення в країну сприйнятливих до вірусу африканської чуми свиней тварин, продукції з них та репродуктивного матеріалу з Польщі у зв'язку зі спалахом цього захворювання в цій країні. Повторний випадок загибелі тварин через АЧС в Польщі був зареєстрований наприкінці травня.

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Представники польської влади називали питання скасування заборони на поставки свинини і яловичини з Польщі в Україну більш важливим у політичному, ніж економічному сенсі, оскільки в абсолютних показниках обсяги польських поставок на український ринок порівняно незначні.

Минулого року Польща продала в Україні свинини на 33 млн євро за вартості всього сільськогосподарського експорту на український ринок в 457,7 млн євро і експорту всіх товарів в 4,3 млрд євро.

Глава польського уряду Туск говорив, що скасування заборони буде свідчити про недискримінаційний підхід української влади до Польщі, відзначаючи, що польська держава також зазнала економічних втрат в торгівлі з Росією через підтримку проєвропейського напрямку розвитку України.

