Росія дозволила ввозити м'ясо з України тільки через два пункти пропуску

Управління Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) з метою протидії контрабандного ввезення тваринницької продукції з України до РФ обмежив до двох кількість пунктів її пропуску.

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Згідно з повідомленням відомства, про відповідне рішення Россільгоспнагляду заступник керівника служби Євген Непоклонов повідомив першого заступника міністра аграрної політики і продовольства України Івана Бісюка в ході переговорів, присвячених врегулюванню окремих питань, пов'язаних із здійсненням взаємних поставок тваринницької продукції, які відбулися напередодні.

Таким чином, українську продукцію тваринництва тепер можна ввозити до Росії тільки через пропускні пункти в Брянській області та Бєлгородській області.

Крім того, на зустрічі сторони обговорили питання забезпечення якості та безпеки української молочної продукції, в якій Россільгоспнагляд останнім часом часто виявляє надмірний рівень концентрації антибіотиків.

Для вирішення цієї проблеми Бісюк пообіцяв найближчим часом провести нараду з операторами молочного ринку України з метою організації системи контролю над продукцією, що випускається усередині самих підприємств. Крім того, він ініціював обговорення світової практики з впровадження самообмежень на поставку продукції, у якій за результатами моніторингових досліджень виявляються залишки заборонених і шкідливих речовин.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Росспоживнагляд заборонив ввезення на територію РФ молочної продукції п'яти українських підприємств у зв'язку з невідповідністю технічному регламенту на молоко і молочну продукцію. Слідом за Росією аналогічне рішення прийняв Казахстан.

Слідом за цим, 13 травня Россільгоспнагляд ввів тимчасові обмеження на постачання продукції Пирятинського сирзаводу в РФ.

Таким чином, з урахуванням попередніх обмежень, запроваджених Россільгоспнаглядом і Росспоживнаглядом щодо українських виробників молочної продукції, безперешкодно експортувати «молочку» до Російської Федерації можуть 5 з 27 сертифікованих підприємств.