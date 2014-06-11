Росія за два місяці не пустила в Крим 500 партій української продукції
Причина - продукція не відповідала ветеринарним стандартів Митного союзу
Управління Россільгоспнагляду по Криму і Севастополю з 15 квітня по 9 червня поточного року не пропустило на півострів 500 партій продукції тваринництва з України через невідповідність ветеринарним стандартам Митного союзу, йдеться в повідомленні відомства.
Зокрема, Россільгоспнагляд повернув в Україну партії м'ясної сировини, які завозилося до Криму під виглядом рослинної продукції, продукції без ветеринарних документів та дозволів на ввезення, а також м'ясної сировини невідомого походження.
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Як повідомляв УНІАН, у лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його. З того часу Россільгоспнагляд не раз повертав в Україну партії продовольства, що їхали у Крим.
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