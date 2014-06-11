Росія посилила контроль над молочною продукцією ще одного українського заводу

Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) упровадило режим посиленого лабораторного контролю над продукцією Славутського маслоробного комбінату, що входить до складу одного з найбільших виробників молочної продукції в Україні - групи «Мілкіленд».

Згідно з повідомленням на сайті відомства, причиною посилення контролю стало виявлення в товарі підприємства бактерії групи кишкової палички.

Крім того, Россільгоспнагляд ухвалив рішення попередити Державну ветеринарну і фітосанітарну службу України про неприпустимість таких порушень.

Як повідомляв УНІАН, у червні Россільгоспнагляд посилив контроль над продукцією Миргородського сироварного комбінату і Роменського молочного комбінату, що входять до складу «Мілкіленду».

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Таким чином, з урахуванням попередніх обмежень, упроваджених Россільгоспнаглядлом і Роспоживнаглядом до українських виробників молочної продукції, безперешкодно експортувати вказану продукцію до Російської Федерації можуть 6 із 27 сертифікованих підприємств.

Довідка УНІАН. Група компаній «Мілкіленд» - один із найбільших виробників молочної продукції на ринках Росії і України. Група експортує молочну продукцію до більш ніж 30 країн світу. В Україні групі належать десять заводів, що виробляють широкий асортимент молочної продукції, зокрема сири, свіжі молочні продукти і масло, які реалізуються під торговими марками «Добряна» і «Коляда».