Агрохолдинг «Мрія» отримав за квартал $233,1 млн збитку

Один з найбільших виробників сільгосппродукції в Україні агрохолдинг «Мрія» в першому кварталі 2014 року отримав 233,1 млн. дол. чистого збитку проти 5,2 млн дол. чистого прибутку в січні-березні 2013 року, що зумовлено переоцінкою активів компанії за вищим курсом долара до української гривні.

Згідно з повідомленням холдингу, його сукупний дохід за зазначений період (включаючи чистий прибуток від зміни справедливої вартості біологічних активів) зріс майже на 50% - до 91,7 млн дол.

До того ж EBITDA (обсяг прибутку до сплати податків, витрат на амортизацію та відсотків по кредитах) «Мрії» в першому кварталі склала 73,7 млн дол., що в 2,5 рази більше, ніж у січні-березні минулого року. Сукупні активи холдингу за підсумками перших трьох місяців поточного року склали 1,317 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, агрохолдинг «Мрія» за результатами 2013 року отримав 88,5 млн дол. чистого прибутку, що майже в два рази менше, ніж у 2012 році. Виручка «Мрії» у 2013 році зросла на 43% - до 498,7 млн дол. Показник EBITDA скоротився на 11% - до 226,8 млн дол.

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія», контрольований Іваном і Клавдією Гута, обробляє близько 320 тис. га у п'яти областях на Західній Україні. Компанія спеціалізується на вирощуванні зернових, цукрових буряків і картоплі.

У 2008 році «Мрія» через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc привернула 90 млн дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій.