Мінсільгосп США поліпшив прогноз урожаю кукурудзи в Україні

Міністерство сільського господарства США (USDA) в червневому прогнозі поліпшило свою оцінку врожаю кукурудзи в Україні у 2014 році на 3,8% порівняно з травневим прогнозом - до 27 млн тонн.

Згідно зі звітом відомства, урожай пшениці в Україні цього року, як і в травні, прогнозується на рівні 20 млн тонн. Оцінка урожаю фуражних зернових у країні підвищено на 1 млн тонн - до 35,3 млн тонн, що пов'язано з поліпшенням прогнозу валового збору кукурудзи.

У цілому в червневому звіті Мінсільгосп США прогнозує врожай зернових в Україні у 2014 році на рівні 55,3 млн тонн.

Обсяг експорту зерна з України у 2014/2015 маркетинговому році (МР, липень 2014 - червень 2015 року) відомство, як і в минулому місяці, в червні оцінило на рівні 26,7 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, урожай зернових у 2013 році, за оцінками Держстату, становив майже 63 млн тонн, що на 36,3% більше, ніж роком раніше.

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