Мінімальні ціни на горілку з 1 серпня зростуть до 40 гривень

Виробники горілки підтримують рішення Кабінету міністрів України про підвищення мінімальних роздрібних цін (МРЦ) на їх продукцію, адже такі заходи є ефективним методом боротьби з алкогольним фальсифікатом та підтримкою виробників в умовах зростання акцизного збору.

Згідно з повідомленням прес-служби найбільшого виробника алкогольної продукції в Україні холдингу «Алкогольні традиції» ("Баядера"), уряд ухвалив рішення про підвищення з 1 серпня МРЦ на півлітрову пляшку горілки на 32,6% - до 39,9 грн. До 1 серпня МРЦ на цю продукцію визначена на рівні 34,9 грн. Разом з тим, відповідну постанову Кабміну поки не опубліковано в офіційних джерелах.

За словами генерального директора холдингу Романа Вашколупа, рішення про підвищення МРЦ було вкрай необхідно виробникам, адже собівартість виробництва горілки значно зросла.

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«У зв'язку із зростанням акцизного збору, подорожчанням комплектуючих і економічними реаліями ринку, нові МРЦ були потрібні виробникам як повітря. Реалізація постанови призведе до зменшення тіньового обороту алкогольних напоїв і наповнення державного бюджету», - наводяться в повідомленні слова Вашколупа.

До того ж голова асоціації «Укргорілка» Володимир Остапюк вважає ухвалене урядом рішення дуже важливим для галузі, однак для того, щоб воно змогло нормально функціонувати, необхідно відстрочити підвищення акцизу на алкогольну продукцію.

«У нинішніх реаліях галузь не готова до чергового підвищення ставок акцизного збору з 1 липня. Для того щоб уникнути падіння ринку і збільшити надходження до держбюджету, необхідно внести правки до Податкового кодексу, які змінять дату набуття чинності нових ставок акцизу з липня на 1 січня 2015 року», - цитує Остапюка прес-служба «Алкогольних традицій».

За його словами, це дозволить значно очистити ринок від нелегальної продукції і збільшити податкові надходження.

Як повідомляв УНІАН, мінімальні роздрібні ціни на 0,5 л горілки в останній раз підвищувалися в березні 2013 року - на 5,6%, до 30,1 грн.

У квітні поточного року Верховна Рада підтримала пропозицію Кабміну про підвищення акцизної ставки на спирт, спиртові дистиляти та алкогольні напої зброджені на 25% - до 70,53 грн/л.