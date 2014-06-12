Міжнародна фінансова корпорація інвестує $200 млн в агросектор України

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у четвер повідомив керівник регіонального представництва IFC в Україні і в Республіці Білорусь Руфат Алімандаров.

“Щодо планів на майбутнє. Ми вже оголошували з групою Світового банку, що плануємо інвестувати до 3,5 млрд дол. США в економіку України. Це за 2014 календарний рік. Туди також входить частка IFC. Порядок цифр - від 300 до 400 млн дол., - сказав Алімандаров - Агросектор для нас пріоритетний. Тому, думаю, більше половини».

Також Алімандаров повідомив, що у зв'язку зі складною політичною і економічною ситуацією в Україні компанія IFC має намір переорієнтовуватися на короткострокове фінансування проектів.

“Ми бачимо сьогодні великий попит у короткостроковому фінансуванні. Тому що існує гострий брак з ліквідністю, зокрема в банківському секторі. Якщо раніше ми фокусувалися на більш довгострокові проекти, то сьогодні ми бачимо необхідність у короткостроковому обіговому капіталі”, - зазначив Алімандаров.

Він додав, що IFC готує нові проекти з банками на предмет надання короткострокової ліквідності, щоб ті, у свою чергу, могли надавати обіговий капітал компаніям різних галузей, зокрема із сільськогосподарського сектора. Алімандаров розраховує, що такі програми будуть запущені наприкінці літа – на початку осені поточного року.

Відповідаючи на питання журналістів, чи розраховує IFC на зміни умов ведення бізнесу в Україні з приходом нового президента і зміною влади, Алімандаров зазначив: “Ми розраховуємо на передбачуваність, послідовну програму. Тому що за останні роки ми бачили багато змін, спроб змін ведення бізнесу, зокрема в сільському господарстві. Бачили експортні обмеження, чули про плани щодо ринку землі. Тому зараз ми чекаємо передбачуваності і прозорості. Це перші банальні, але необхідні речі”.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна фінансова корпорація наприкінці травня заявила про намір надати найбільшому виробникові м'яса птиці в Україні агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» кредит у розмірі 250 млн дол., які будуть направлені на розвиток Вінницького птахокомплексу і рефінансування евробондів з погашенням у 2019 році.

Довідка УНІАН. IFC як член групи Світового банку є найбільшим глобальним інститутом розвитку, зосереджує свою діяльність виключно в приватному секторі. У період з 2004 року IFC інвестувала в Україну 2 млрд дол. США зі свого рахунку і мобілізувала 760 млн дол. США за рахунок інших інвесторів.

