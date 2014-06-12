Депутат пропонує підвищити акцизи на пиво в два рази

Позафракційний народний депутат Михайло Опанащенко пропонує Верховній Раді з 2015 року підвищити ставку митного платежу на тютюнові вироби до 15% з 12%, а також збільшити акциз на пиво до 2,5 грн/л з 1,24 грн/л.

Відповідний законопроект № 4976-1 від 11 червня «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо ставок акцизного податку)» був зареєстрований на сайті парламенту.

Відповідно до законопроекту, депутат пропонує провести індексацію підакцизних товарів, зокрема, пива, алкоголю та цигарок протягом трьох років: з 2015 року - на 8,5%, з 2016 року - на 10% і з 2017 - на 10%.

Також у законопроекті пропонують підвищити ставки акцизного податку на пиво в 2015 році - до 2,50 грн/л з 1,24 грн/л, у 2016 році - до 2,75 грн/л, а в 2017 - до 3,03 грн/л.

"Порівняльний аналіз ставок акцизного податку на алкогольні напої свідчить про те, що в Україні значно нижчы ставки акцизу, ніж в ЄС та в Росії. Діюча ставка акцизного податку на пиво в Україні становить 1,24 грн за 1 літр, а в Росії - 15 рублів за літр, тобто еквівалент 3,75 грн, що у 4 рази більше, ніж в Україні. Співвідношення до ціни пива в Україні складає в середньому 7,68%, в той час як в Росії цей показник - 20,97%"-йдеться у пояснювальній записці.

У зв'язку з цим депутат вважає, що в Україні фактично створена ситуація, яка сприяє ввезення в Україну імпортного алкоголю, внаслідок діючих низьких акцизних ставок.

Згідно з даними пояснювальної записки, встановлення ставки акцизу на пиво на рівні 2,50 грн/л забезпечить додаткові щорічні додаткові надходження до державного бюджету в розмірі близько 3,5 млрд грн.

Крім того, у документі запропоновано встановити адвалорну ставку (ставка митного платежу, визначена у відсотках до митної вартості товарів і транспортних засобів - УНІАН) на тютюнові вироби в 2015 році на рівні 15%.

«Адвалорна ставка акцизного податку в Україні є порівняно низькою. Середній розмір адвалорної ставки в країнах ЄС - 28,76%», - зазначив автор законопроекту в пояснювальній записці.

У зв'язку з цим, на думку депутата, порушується баланс пропорційного оподаткування тютюнової продукції всіх сегментів, збільшується тіньовий сектор ринку тютюнової продукції, а також губляться надходження в бюджет від сплати акцизного податку.

Депутат вважає, що збільшення адвалорної ставки акцизного податку до 15% з 12% забезпечить додаткові надходження до бюджету, які складуть близько 1 млрд грн. Також автор законопроекту вважає, що збільшення податкового навантаження на тютюнові вироби різних цінових категорій буде пропорційно розміру їх роздрібної ціни. Зокрема, акцизний податок на преміум-продукцію зросте на 0,40 грн у розрахунку на 1 пачку, акцизний податок у вартості пачки сигарет з фільтром середнього класу, які займають найбільшу питому вагу в структурі споживання, зросте на 0,29 грн, а вартість пачки сигарет дешевого сегмента зросте лише на 0,17 грн.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня набув чинності Закон України про запобігання фінансовій катастрофі та створення умов для економічного зростання в Україні, розроблений Кабінетом міністрів і прийнятий Верховною Радою в кінці березня 2014 року.

У документі передбачено збільшення надходжень до державного бюджету за рахунок підвищення ставки акцизів на пиво на 42,5% та на сигарети і алкоголь - на 25%.

Зокрема, з 1 липня акциз на тютюнову сировину підвищиться до 272 грн/кг з 217,6 грн/кг, на сигарети без фільтра - до 96,88 грн за тис. шт. з 77,5 грн за тис. шт., на сигарети з фільтром - до 216,5 грн за тис. шт, з 173,2 грн за тис. шт. Адвалорну ставку на тютюнові вироби при цьому пропонується зберегти на рівні 12%.