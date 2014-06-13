На Північно-Кримському каналі будують споруду для водообліку

У Херсонській області на 91 км Північно-Кримського каналу будують споруду для водообліку, яка не перешкоджатиме подачі води в Крим.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Херсонської облдержадміністрації, з посиланням на дані обласного управління водних ресурсів.

У повідомленні зазначається, що поточного року ситуація з функціонуванням північно-Кримського каналу ускладнилася у зв'язку з неможливістю його планової роботи як цілісного інженерного комплексу і через відсутність конкретних пропозицій щодо укладення договірних відносин з водопостачання АР Крим.

«У зв'язку з вищевикладеним, Держводагентством України було прийняте рішення з облаштування у відкритому руслі на 91 км Північно-Кримського каналу споруди з водообліку. Така споруда забезпечить достовірний облік води для потреб АР Крим і оптимальний експлуатаційний режим подачі води водокористувачам Херсонської області.

Слід зазначити, що за конструктивними параметрами вона є переливною і не перешкоджає подачі води в АР Крим», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що наразі Північно-Кримський канал працює в експлуатаційному режимі, виконуючи договірні зобов'язання перед водокористувачами Херсонської області. Станом на 12 червня поточного року витрата через головну споруду Північно-Кримського каналу становить 46,7 м куб. за секунду.

«Питання оформлення договірних відносин для забезпечення водними ресурсами потреб Криму в питному водопостачанні і зрошуванні сільськогосподарських культур, а також з погашення за 2013 рік заборгованості водокористувачами Криму перед Управлінням Північно-Кримського каналу в обсязі 1,7 млн. гривень залишаються невирішеними», - наголошують в ОДА.

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Як повідомлялося, на півострові склалася критична ситуація з водопостачанням і особливо із зрошуванням сільськогосподарських земель.

В Адміністрації президента України заявили, що кримська влада не намагається врегулювати з Україною питання водопостачання, а здійснює несанкціонований забір води.

Збільшенню подачі води в Крим до запланованих у 2014 році обсягів перешкоджає відсутність договору про надання послуг водопостачання між уповноваженою від півострова особою і Управлінням Північно-Кримського каналу, повідомили в Державному агентстві водних ресурсів України.

У свою чергу кримська влада заявляє, що вона має намір розробляти видобуток підземних водних ресурсів.

Без дніпровської води в Криму загинув практично весь урожай рису.

Два великі хімічні заводи - "Кримський Титан" (Армянськ) і Кримський содовий завод (Красноперекопськ) - можуть зупинити свою діяльність через брак технологічної води, яку вони брали з Північно-Кримського каналу.

Довідка УНІАН. На території Херсонської області розташований Північно-Кримський канал (ПКК), збудований у 1961—1971 роках для зрошування земель посушливих регіонів України (Херсонської області і Криму) водами Дніпра. Канал починається з Каховського водосховища і доходить до Керчі. Довжина 402,6 км, максимальна пропускна спроможність 300 м/с.

У 1986 році площа зрошування становила 380 тис. га і обводнення понад 600 тис. га. Забезпечує водою Феодосію, Керч, Судак, частину сіл Ленінського району АР Крим, селища Сімферопольського району (Комсомольське, Гресівське), деякі райони м. Сімферополя.