Україна вже почала збирати зернові

13:44, 13 червня 2014
Агро
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Збирання врожаю почалося з Миколаївської та Одеської областей.

Урожай зерновых в 2013 году составил почти 63 млн тонн / Фото УНИАН

Українські аграрії розпочали збирання ранніх зернових і зернобобових культур у Миколаївській та Одеській областях, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства (Мінагропрод).

Згідно з повідомленням, до 13 червня сільгоспвиробники зібрали 16,7 тис. тонн зерна нового врожаю з 6,4 тис. га. Зокрема, збирання озимого ячменю проведено на площі 6,3 тис. га, зібрано 16,6 тис. тонн при урожайності 26,2 ц/га. Збирання озимої пшениці проведено на 0,1 тис. га, при врожайності 10 ц/га, зібрано 0,1 тис. тонн.

Що стосується темпів сівби ярих культур, то, за інформацією Мінагропроду, до 13 червня ними засіяно 7,7 млн га, або 96% від прогнозу. Зокрема кукурудза посіяна на площі 4,8 млн га (97% від прогнозу), гречка - на 140 тис. га (85%), просо - на 96 тис. га (88%). Сівбу соняшника до зазначеної дати проведено на площі 4,8 млн га (105%), сої - майже на 1,7 млн га (101%).

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Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод України не дає офіційного прогнозу щодо обсягів валового збору зернових у країні в 2014 році. Однак Мінсільгосп США у своєму червневому прогнозі оцінив його на рівні 55,3 млн тонн. Урожай зернових в Україні у 2013 році, за даними Держстату, становив майже 63 млн тонн.

Під урожай ранніх зернових у 2014 році Україна засіяла 2,6 млн га. Мінагропрод очікує, що у 2014 році посівна площа ярих культур у всіх категоріях господарств становитиме 18,3 млн га (без урахування можливого пересіву). Ярі зернові та зернобобові можуть бути посіяні на площі 8,3 млн га.

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