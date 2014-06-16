Росія заборонила імпорт картоплі з України

У Россільгоспнагляді це рішення пов'язують з численним виявленням в українській продукції золотистої картопляної нематоди, яка є карантинним об'єктом для РФ, повідомляє Лента.ру.

Картопля, яка імпортувалася до 16 червня, проходила посилений карантинний контроль.

За інформацією державної митної служби України, експорт цієї продукції в Росію з січня по травень 2014 року склав трохи більше мільйона доларів (92,9 відсотка від усіх поставок українськоъ картоплі).

За 2013 рік аналогічний експорт з України в Росію становив 1,1 мільйона доларів (36,5 відсотка від усіх поставок за кордон).

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Золотиста картопляна нематода - хробак, що паразитує на пасльонових рослинах (картопля, томат). Цей паразит завдає великої шкоди врожаю і є об'єктом внутрішнього і зовнішнього карантинного контролю.

У Росії діє заборона на ввезення картоплі з Євросоюзу, яку було введено з 1 липня 2013 року.

Імпорт європейського коренеплоду дозволяється тільки у разі, якщо підготовлені до відправки партії проходять перевірку російських фахівців.