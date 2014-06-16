Оборот роздрібної торгівлі в Україні зріс майже на 3%

Оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні-травні 2014 року зріс на 2,9% порівняно з аналогічним періодом 2013 року (у порівняльних цінах) – до 343,353 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше зростання відмічене у Київській області – на 9,1%, до 15,024 млрд грн, у Рівненській області – на 8,4%, до 6,788 млрд грн, у Житомирській області – на 8,3%, до 8,269 млрд грн, а також у Черкаській і Вінницькій областях – на 7,3% і 7%, до 8,726 млрд грн і 10,072 млрд грн, відповідно.

Оборот роздрібної торгівлі у Києві у січні-травні 2014 року порівняно з відповідним періодом минулого року знизився на 1% – до 46,785 млрд грн. Крім столиці, зниження роздрібного товарообороту в Україні в січні-травні спостерігалося лише у Волинській (на 4%, до 6,864 млрд грн) і Луганській (на 1,9%, до 15,774 млрд грн) областях.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні-квітні 2014 року зріс на 5,6% порівняно з аналогічним періодом 2013 року (у зіставних цінах) – до 271,139 млрд грн.

У 2013 році роздрібний товарообіг в Україні зріс на 9,5% порівняно з 2012 роком – до 884,2 млрд грн.