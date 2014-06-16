Українські кондитери зупинили поставки в Білорусь

Введення Білоруссю ліцензування імпорту кондитерських виробів призвело до повної зупинки поставок цієї продукції українськими підприємствами, повідомила прес-служба профільної асоціації «Укркондпром» з посиланням на її керівника Олександра Балдинюка.

За словами Балдинюка, білоруські чиновники для надання українським кондитерам імпортної ліцензії вимагають від них підвищити ціни на 30-500%. Глава «Укркондпрому» вважає, що такі дії влади Білорусі порушують базові принципи конкуренції і визначають нерівноправні умови торгівлі українськими кондитерськими виробами на білоруському ринку.

«Білоруські чиновники відверто топчуться на захищених міжнародним правом торговельних інтересах України, навіть не обтяжуючи себе хоча б формальним дотриманням міжнародних угод», - цитує прес-служба Балдинюка.

За підрахунками «Укркондпрому», через зупинку експорту солодощів в Білорусь, Україна до кінця 2014 року втратить 130 млн грн, що буде зумовлено падінням нарахувань податку на прибуток, скороченням валютної виручки, скорочення робочих місць в кондитерській галузі та суміжних галузях і т. д.

Виходячи з цього, асоціація закликала уряд України прийняти адекватні заходи у відповідь на незаконні дії з боку Білорусі.

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Як повідомляв УНІАН, у травні 2014 року Рада міністрів Республіки Білорусь прийняв постанову, яка передбачає введення ліцензування кондитерських виробів, що поставляються в країну з-за меж Митного союзу.

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Білорусь є четвертим найбільшим зарубіжним ринком збуту українських кондитерських виробів. За даними Міністерства доходів і зборів України, в 2013 році експорт кондитерських виробів з України в Білорусь склав 24,4 тис. тонн на суму 70 млн. дол.