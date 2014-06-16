Сільгоспвиробництво в Україні зросло майже на 5%

Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-травні 2014 року зросли порівняно з 5 місяцями минулого року на 4,7%, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, зростання виробництва в сільгосппідприємствах за звітний період становило 9%, у домогосподарствах – 1,1%.

При цьому в травні обсяги сільськогосподарського виробництва зросли порівняно з травнем 2013 року і квітнем 2014 року на 3,8% і 10,6%, відповідно.

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У Держстаті уточнили, що зазначені показники розраховані без урахування окупованого Російською Федерацією Криму. Зростання сільськогосподарського виробництва за 5 місяців цього року з урахуванням Криму становило 4,7%, зокрема в сільгосппідприємствах – 8,7%, а в господарствах населення – 1,3%

Як повідомляв УНІАН, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в 2013 році зросли порівняно з 2012 роком на 13,3%. При цьому зростання виробництва в сільгосппідприємствах становило 20,8%, а в господарствах населення – 5,5%.