Україна не забороняла і не заборонятиме ввезення продуктів з Росії - МЗС
13:13, 17 червня 2014Агро
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Україна не скасувала жодного угоди з Росією про економічне співробітництво.
Україна не скасувала жодного угоди / Фото УНІАН
Україна не скасувала жодного угоди з Росією про економічне співробітництво.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол з особливих доручень МЗС України Андрій Веселовський на Національному експертному форумі "Від революції до нової країни".
“Щодо Російської федерації, то Україна не скасувала жодного міжнародного договору в рамках СНД, ні двосторонніх, щодо економічного співробітництва. Ми їхню картоплю не забороняємо (ввозити - УНІАН) на нашу територію, їхні сирні продукти також не забороняємо і не плануємо це робити", - сказав Веселовський.
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