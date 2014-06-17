Україна не забороняла і не заборонятиме ввезення продуктів з Росії - МЗС

Україна не скасувала жодного угоди з Росією про економічне співробітництво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол з особливих доручень МЗС України Андрій Веселовський на Національному експертному форумі "Від революції до нової країни".

“Щодо Російської федерації, то Україна не скасувала жодного міжнародного договору в рамках СНД, ні двосторонніх, щодо економічного співробітництва. Ми їхню картоплю не забороняємо (ввозити - УНІАН) на нашу територію, їхні сирні продукти також не забороняємо і не плануємо це робити", - сказав Веселовський.

Читайте такожВ Україні за чотири місяці експорт товарів перевищив імпорт на $350,6 млн

Читайте такожзаборонила імпорт картоплі з України.