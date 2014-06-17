У картоплі з Львівщини, яка не сподобалася росіянам, нема шкідливих речовин - Мінагропрод

Українські фахівці не виявили шкідливих організмів у тих партіях картоплі, в яких Россільгоспнагляд виявив карантинну золотисту нематоду, після чого повністю заборонив імпорт української картоплі до Російської Федерації.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства України, 29 травня 2014 року від Россільгоспнагляду через Міністерство закордонних справ України надійшло повідомлення про виявлення в трьох партіях картоплі, які були відправлені із Львівської області, карантинного шкідливого організму.

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У зв'язку із зверненням російського відомства, Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України доручила Державній фітосанітарній інспекції у Львівській області провести дослідження зазначених партій.

«Інспекція, проведена фахівцями, не виявила жодних шкідливих організмів в згаданих партіях картоплі», - сказано в повідомленні міністерства.

До того ж у Мінагропроді зазначили, що з 2008 року Держветфітослужба жодного разу не отримувала від Россільгоспнагляду повідомлень про виявлення золотистої нематоди в українській картоплі.

Россільгоспнагляд з 16 червня ввів тимчасові обмеження на ввезення продовольчої картоплі з України в Російську Федерацію у зв'язку з неодноразовими випадками виявлення карантинного для Російської Федерації об'єкта - золотистої картопляної нематоди.

У 2013 році українські виробники поставили на російський ринок картоплі на 1,1 млн дол., що становить 36,5% виручки від загального експорту картоплі з України.