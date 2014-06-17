Рада ліквідувала Державний земельний банк

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо функціонування Державного земельного банку» (реєстраційний № 4784), внесений Кабінетом міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 264 із 326 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено виключити із Закону України “Про банки і банківську діяльність” положення, які стосуються діяльності Державного земельного банку.

Також внесено зміни до Земельного кодексу України, згідно з якими виключено з чинного закону норму про те, що Кабінет міністрів України передає земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності до статутного капіталу Державного земельного банку, який стовідсотково належить державі та не підлягає приватизації.

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Довідка УНІАН. ПАТ «Державний земельний банк» було створено постановою Кабінету міністрів України від 2 липня 2012 р. та сформовано за рахунок коштів державного бюджету статутний капітал банку в розмірі 120 млн грн.

Передбачалось, що банк забезпечуватиме управління землями сільськогосподарського призначення державної власності та виконуватиме функцію з реалізації державних кредитних програм, передусім для середнього i малого бізнесу у сільській місцевості.