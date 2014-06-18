Українські яєчні продукти почнуть поставляти на ринок ЄС вже з липня

Українські виробники зможуть почати поставки пастеризованих та сухих яєчних продуктів на ринок Європейського Союзу в липні поточного року, повідомив УНІАН голова ради директорів асоціації «Союз птахівників України» Олександр Бакуменко.

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«Ні, поки ще постачання (яєчних продуктів - УНІАН) до ЄС не розпочато. Ось-ось будуть починатися. Думаю, що ще місяць потрібно компаніям. М'ясо вже поставляється активно, а яєчні продукти будуть з липня», - сказав Бакуменко.

За його словами, почати експорт яєчної продукції до ЄС готуються агрохолдинги «Авангард» і «Ововстар», однак останній ще не отримав остаточного дозволу на постачання. При цьому Бакуменко додав, що відкриття ринку для вітчизняних виробників яєць стримується певними технологічними моментами», по завершенню яких Україна зможе почати експорт цієї продукції до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, з 23 квітня Європейський Союз в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торговельного режиму між Україною і ЄС. Преференційний режим торгівлі передбачає зниження ставок мита для поставок українських товарів, а також встановлення квот на такі поставки, що дозволить вітчизняним експортерам збільшити поставки на ринки ЄС.

А втім, на даний момент право експортувати свою продукцію в ЄС мають 4 українські птахофабрики, а також низка виробників казеїну, риби та меду.

Квота на безмитне постачання яєчних продуктів і альбумінів з України в ЄС становить 1,5 тис. тонн/рік, виражених в яйцях в шкаралупі + 3 тис. тонн/рік, виражених в чистій вазі для яєць.