Россільгоспнагляд знову не пустив до Криму українські продукти

Інспектори Управління Россільгоспнагляду в Республіці Крим і Севастополі 14-15 червня повернули на материкову Україну 40 вантажних автомобілів, що прямували на анексований Росією півострів, у яких перевозилося 100 тонн контрафактних харчових продуктів.

Згідно з повідомленням російського відомства, зокрема, було заборонено ввезення 5 тонн сирного продукту і масла-спреду, вироблених у Херсонській області, оскільки у ветеринарному свідоцтві ця продукція була визначена як твердий сир.

При огляді партії яловичини виробництва Мелітопольського м'ясокомбінату, що прямувала до Криму, Россільгоспнагляд виявив 4 тонни охолодженої свинини «невідомого походження без супровідних документів».

«Крім того, в багажному відділенні рейсового автобуса, який йшов з Миколаєва до Севастополя, виявлено мішки із запрілою птахівницькою продукцією», - йдеться в повідомленні відомства.

Кримські інспектори Россільгоспнагляду у минулі вихідні також виявили у вантажній машині, що прямувала з Харкова, тонну заморожених морепродуктів, які перевозилися без дотримання температурного режиму. Продукцію було повернено постачальникові.

Не пропустили на півострів співробітники відомства і вироблену в Києві суху суміш для виробництва морозива, яку, як повідомляє Россільгоспнагляд, невідомі підприємці везли в автомобілі кур'єрської служби без супровідних документів.

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Крім того, російська служба не допустила ввезення до Криму українські вантажівки з телятами і поросятами, ковбасні вироби з небезпечним складом, плавлені сири, копченості та іншу готову продукцію, що не пройшла необхідної термічної обробки, а також тонни морозива без дати виготовлення і маркування.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його. Відтоді Россільгоспнагляд неодноразово повертав до України партії продовольства, що прямували до Криму. Разом з тим, українські експерти зазначають, що відмова Криму від українського продовольства може призвести до дефіциту продуктів харчування на півострові, оскільки він більш як наполовину залежить від їх поставок з материкової України.