Україна зняла заборону на імпорт польської свинини

Україна зняла заборону на ввезення живих свиней і свинини з усіх регіонів Польщі, яка діє з лютого поточного року, окрім Подляського воєводства, в якому були зареєстровані випадки захворювання тварин на африканську чуму свиней (АСЧ), повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

«Українська ветеринарна і фітосанітарна служба переглянула запобіжні засоби щодо ввезення з території Польщі живих свиней і продукції з них. З сьогоднішнього вирішується ввезення на територію України свиней, сировини і продукції з них з території Республіки Польщі, за винятком Подляського воєводства», - сказано в повідомленні міністерства.

У Мінагропроді зазначили, що заходи, вжиті польською стороною у зв'язку з виникненням на її території вірусу АЧС, дають можливість Україні застосувати принцип регіоналізації до території Польщі і практично повністю зняти ембарго на поставки свинини з цієї країни.

Читайте такожЄврокомісари перевірять готовність українських аграріїв постачати свинину в ЄС

Як повідомляв УНІАН, в лютому поточного року Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заборонила ввезення в країну сприйнятливих до вірусу африканської чуми свиней тварин, продукції з них і репродуктивного матеріалу з Польщі у зв'язку із спалахом цього захворювання в країні. Повторний випадок падежу тварин через АЧС у Польщі було зареєстровано наприкінці травня.

Торік Польща продала в Україні свинину на 33 млн. євро при вартості всього сільськогосподарського експорту на український ринок 457,7 млн. євро і експорту всіх товарів 4,3 млрд євро.