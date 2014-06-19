У Києві 21 червня відбудуться сільськогосподарські ярмарки

УНІАН. У Києві 21 червня відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, ярмарки проводяться з метою більш повного задоволення потреб споживачів столиці сільськогосподарською продукцією та продуктами її переробки, якісною плодоовочевою продукцією.

Так, 21 червня (субота) ярмарки відбудуться у:

- Голосіївському районі на вул. Голосіївській, 4-10;

- Дарницькому районі на вул. Ревуцького;

- Деснянському районі на вул. Закревського (у межах просп. Маяковського та вул. Драйзера);

- Дніпровському районі на вул. О. Мільчакова (біля поштамту «Лівобережний»);

- Оболонському районі на просп. Оболонському, 21-43;

- Печерському районі на вул. Червоноармійській (у межах вулиць Тверської та Ковпака);

- Подільському районі на просп. Московського (біля Куренівського парку);

- Святошинському районі на вул. Булгакова;

- Солом’янському районі на вул. Стадіонній (у межах вулиць Липківського та Богданівської);

- Шевченківському районі на вул. Татарській, 32-38.

На ярмарках споживачам будуть запропоновані різноманітні продукти харчування у широкому асортименті: картопля, овочі, фрукти, м’ясо та м’ясні продукти, риба та рибопродукти, цукор, борошно-круп’яні вироби, олія, мед, консервовані продукти та інші продовольчі товари від безпосередніх товаровиробників, підприємств харчової та переробної промисловості з різних регіонів України за цінами на 10-15% нижчими від ринкових, запевняють в КМДА.