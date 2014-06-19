Росія посилює вимоги до українського м'яса

Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарномгоу нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) просить Державну ветеринарну і фітосанітарну службу України посилити контроль над продуктами м’ясопереробки, що експортуються в Митний союз, у зв'язку з численними випадками порушень вимог і норм МС українськими постачальниками, які російське відомство фіксує останнім часом.

Згідно з повідомленням Россільгоспнагляду, з відповідним проханням заступник керівника відомства Євген Непоклонов звернувся до заступника голови Держветфітослужби Віталія Башинського.

Зокрема, для недопущення поставок з України до Росії небезпечних продуктів харчування Россільгоспнагляд просить українську службу додавати до кожного ветеринарного свідоцтва, що супроводжує партії продукції м’ясопереробки, засвідчений печаткою і підписом додаток, який засвідчує відповідність товару вимогам МС і Росії.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Россільгоспнагляд заявив про занепокоєння результатами лабораторних перевірок товарів низки українських виробників молочної та м'ясної продукції й попередив про можливість введення обмежень на експорт їх продуктів до РФ.

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Разом з тим, з урахуванням всіх обмежень і посилення контролю з боку Россільгоспнагляду і Росспоживнагляду щодо українських виробників молочної продукції, безперешкодно експортувати ці товари до Російської Федерації можуть 7 із 27 сертифікованих підприємств.

