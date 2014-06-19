Порошенко скасував обов’язковий техогляд сільгосптехніки

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН,Верховна Рада 3 червня ухвалила зміни до законодавства щодо забезпечення безпечної експлуатації сільськогосподарської техніки.

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За це рішення проголосували 247 народних депутатів із 328, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом скасовується обов'язковий технічний контроль сільськогосподарської техніки.

Так, стаття 35 Закону "Про дорожній рух" доповнюється положенням про те, що обов'язковому технічному контролю не підлягають, зокрема, технічні засоби для агропромислового комплексу, визначені Законом "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України".

Крім того, із закону виключається низка положень, зокрема про те, що обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

Виключається також положення про те, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, створює і веде реєстр суб'єктів господарювання, які здійснюють обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, а також здійснює державний контроль за додержанням такими суб'єктами вимог законодавства у цій сфері.

Також виключається положення про те, що на кожний трактор, самохідне шасі, самохідну сільськогосподарську, дорожньо-будівельну і меліоративну машини, одиницю сільськогосподарської техніки, інший механізм, що пройшов обов'язковий технічний контроль і згідно з протоколом перевірки технічного стану визнаний технічно справним, уповноважений суб'єкт господарювання видає протокол перевірки технічного стану транспортного засобу.