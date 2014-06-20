Кримчани втратили право на безкоштовне отримання земельної ділянки

Кримчани, які стоять у черзі на безкоштовне отримання земельної ділянки, зможуть придбати її тільки на аукціоні, оскільки в РФ безкоштовно землю отримують лише пільгові категорії громадян.

Про це повідомив нелегітимний голова Постійної комісії Держради анексованої Республіки Крим із земельних, аграрних питань, питань екології та раціонального природокористування Дмитро Рогачов, передає сайт "Новини Криму".

За його словами, законодавством Росії не передбачена безоплатна передача земельних ділянок у власність громадянам, як це було в Україні.

Читайте такожРада підтримала законопроект про вільної економічної зоні Криму«Якщо раніше кожен житель села, міста мав право за Конституцією України на отримання земельної ділянки у безоплатне користування - під садівництво, під індивідуальне будівництво, під селянське господарство, то в РФ безкоштовна передача не передбачена, вона існує тільки для певної пільгової категорії громадян», - розповів Рогачов.

Читайте такожРоссільгоспнагляд знову не пустив в Крим українські продуктиТому люди, які стоять у черзі на безкоштовне отримання землі, тепер зможуть купувати ділянки на аукціонах. «Її вартість буде визначена згідно з кадастровою оцінкою ділянки», - повідомив Рогачов, додавши, що ціна буде залежати і від регіону.

Читайте такожBloomberg: Путін мріє про відродження імперії, а його союзники спонсорують бойовиків в УкраїніПри цьому він висловив надію, що прийняття законопроекту, що регулює земельні відносини на території анексованої республіки, розширить перелік пільгових громадян з урахуванням кримських реалій, в тому числі, вирішить питання з виділенням землі депортованим громадянам.