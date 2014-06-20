ЄС дозволить імпортувати з Криму тільки товари з українськими сертифікатами

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це у п'ятницю повідомив високопосадовий чиновник ЄС.

"Це дуже очевидний крок, іншими словами, в ЄС з кримських товарів чи послуг будуть визнані тільки ті, які мають сертифікат української влади. У іншому випадку ми не будемо сприймати їх на території ЄС", - сказав він.

Чиновник підкреслив, ще це рішення є "свого роду доктриною невизнання Криму".

"Ми заявили, що не будемо визнавати анексію Криму. І перші заходи, які ми повинні ухвалити, це буде рішення щодо віз, паспортів, яке ми зараз обговорюємо. У наступні тижні буде більше рішень щодо Криму", - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила про входження автономії до складу Російської Федерації.

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США і Євросоюз відмовилися визнавати результати референдуму і застосували ряд санкцій до російських бізнесменів і чиновників.

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