У Росії розповіли, до яких українських продуктів посилили вимоги

Управління Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) уточнює, що додаткові супровідні документи необхідні при ввезенні до Митного союзу всіх видів української продукції, які виробленої зі свинини або містять свинину.

«У зв'язку із запитами про додаткові заходи щодо безпеки готової м'ясної продукції Россільгоспнагляд роз'яснює, що вони відносяться до всіх видів продукції, які вироблені зі свинини або містить свинину», - сказано в повідомленні відомства.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні Россільгоспнагляд звернувся з Держветфітослужби України з проханням додавати до кожного ветеринарного свідоцтва, що супроводжує партії продукції м'ясопереробки, завірений печаткою та підписом додаток, який засвідчує відповідність товару вимогам МС та Росії.

Разом з тим, Россільгоспнагляд ще взимку 2014 року заборонив ввезення на територію РФ свинини і продуктів з неї, вироблених в Україні, у зв'язку зі спалахом африканської чуми свиней у Луганській області.

