Росія погрожує заборонити поставки всієї продукції рослинництва з України

Управління Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) не виключає можливості введення тимчасових обмежень на ввезення української продукції рослинництва через поширення в Україні шкідника кукурудзи, повідомила прес-служба відомства.

«Беручи до уваги вкрай високу ступінь загрози проникнення кукурудзяного жука на територію Росії і пов'язані з цим ризики, в разі повторного виявлення шкідника в феромонних пастках, встановлених уздовж державного кордону на півдні країни, Россільгоспнагляд не виключає ймовірності введення тимчасових обмежень на ввезення підкарантинної продукції з України всіма видами транспорту», - йдеться у повідомлення відомства.

У Россільгоспнагляді відзначили, що проникнення шкідника з України може відбутися усіма видами транспорту, які будуть перевозити рослинну або іншу продукцію з вогнищ його поширення.

«Його занесення на російську територію загрожує досить серйозними економічними наслідками. Личинки жука пошкоджують кореневу систему, а дорослі особини живляться усіма надземними частинами рослини, в тому числі зернами кукурудзи молочно-воскової стиглості. Це - найбільш небезпечний шкідник кукурудзи», - йдеться в повідомленні.

Також у службі повідомили, що вірус кукурудзи може викликати летальні некрози рослин з втратою врожаю до 90%.

За даними Россільгоспнагляду, вперше кукурудзяний жук з'явився в Україні в 2001 році. На 1 січня поточного року шкідник був виявлений в семи областях країни - Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької і Вінницької, на загальній площі понад 72 тис. га.

«Згідно з експертною оцінкою, вектор подальшого поширення шкідника центральною частиною України в східному напрямку створює реальну загрозу його занесення на територію Росії», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, живий кукурудзяний жук був виявлений в 2011 році в феромонной пастці, встановленій інспекторами Россільгоспнагляду на території пункту пропуску в Ростовській області. У тому ж році він був виявлений на вантажному автомобілі, що прибув з України. У 2012 році кукурудзяний жук виявлявся двічі.

У Россільгоспнагляді запевняють, що відомство вже двічі зверталося в Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України з запитами про проведення консультацій з проблемних питань у галузі карантину рослин, однак, за їхніми даними, реакції з української сторони не було.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму і початку військового конфлікту між Україною і Росією, Россільгоспнагляд ввів безліч обмежень на поставки української продукції в Росію. Зокрема, Россільгоспнагляд з 16 червня ввів тимчасові обмеження на ввезення продовольчої картоплі з України в Російську Федерацію у зв'язку з неодноразовими випадками виявлення карантинного для Російської Федерації об'єкта - золотистої картопляної нематоди.

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У кінці березня Россільгоспнагляд заявив про стурбованість результатами лабораторних перевірок товарів у рядуукраїнських виробників молочної та м'ясної продукції і попередив про можливість введення обмежень на експорт продукції в РФ.