Втрати аграріїв від заборони імпорту української картоплі Росією не перевищать $1 млн - експерт

Заборона з боку Російської Федерації на імпорт картоплі українського виробництва, який Россільгоспнагляд ввів з 16 червня, суттєво не вплине на загальний обсяг експорту вітчизняної продукції і на ситуацію на внутрішньому продовольчому ринку, вважає директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Юрій Лупенко.

«Втрати вітчизняних аграріїв від заборони імпорту картоплі з України в разі його постійного характеру не будуть перевищувати 1 млн дол. США», - цитує прес-служба Лупенко.

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За його даними, Україна щорічно виробляє понад 20 млн тонн картоплі, що забезпечує їй місце серед світових лідерів. Водночас картопля не відноситься до основних експортних продуктів України. За 2013 рік загальний обсяг його експорту склав 16,3 тис. тонн на суму 3,1 млн дол. США. При цьому близько 5,1 тис. тонн вітчизняного картоплі було експортовано до Молдови, 2,4 тис. тонн - до Боснії і Герцеговини та 1,8 тис. тонн - до Білорусі. Частка Росії в торішньому експорт української картоплі була найбільшою - 37,4%. Однак фактичні обсяги поставок склали лише 6,1 тис. тонн на суму 1,1 млн дол. США.

Експерт також повідомив, що Україна експортує в Росію переважно молода картопля. Зокрема, в січні-травні поточного року експорт молодого картоплі перевищив 90% всього експорту вітчизняної картоплі на суму понад 1 млн дол.

«Картопля, зроблений вітчизняними аграріями, споживається в основному на внутрішньому ринку. При цьому продовольче споживання продукту досягає 6 млн тонн. Понад 5 млн тонн використовується на насіння. На корм тваринам йде понад 9 млн тонн, на переробку 1 млн тонн», - повідомив Лупенко.

Як повідомляв УНІАН, Россільгоспнагляд з 16 червня ввів тимчасові обмеження на ввезення продовольчої картоплі з України в Російську Федерацію у зв'язку з неодноразовими випадками виявлення карантинного для Російської Федерації об'єкта золотистої картопляної нематоди "Globodera rostochiensis (Woll) Behrens". При цьому картопля, відвантажений до 16 червня 2014 року, підлягає до ввезення на територію РФ за результатами карантинного фітосанітарного контролю.

Українські експерти вважають, що заборона на постачання картоплі з України в Росію не спричинить негативних наслідків для українського ринку, так як постачання в РФ цієї продукції були мінімальними.

Довідка УНІАН. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» існує більше 50-ти років як науковий центр з розробки економічних основ формування і здійснення аграрної політики в Україні, актуальних проблем теорії і практики розвитку агропромислового комплексу, організації впровадження у виробництво досягнень економічної науки, здійснення координації досліджень і підготовки наукових кадрів.