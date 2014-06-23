ЄС заборонив імпорт товарів з Криму без українського сертифікату

Рада ЄС ухвалила рішення заборонити імпорт в Європейський Союз товарів з Криму, які не маються українського сертифікату, та закликає це зробити країни-члени ООН.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ, що відбулося сьогодні в Люксембурзі.

«Рада нагадує про своє рішуче засудження незаконної анексії Криму і Севастополя і не буде його визнавати. Рада прийняла рішення про заборону імпорту в Європейський Союз товарів, що походять з Криму чи Севастополя, за винятком тих, що отримали сертифікат походження від уряду України», - йдеться у висновках Ради ЄС.

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Крім того, Рада закликає Зовнішню службу ЄС та Комісію продовжити моніторинг ситуації і вживати в разі необхідності подальші заходи.

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«Рада закликає держави-члени ООН розглянути подібні заходи відповідно до резолюції ГА ООН 68/262», - сказано у висновках.