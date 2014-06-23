Ціни на какао-боби досягли максимуму за майже три роки

Виробники шоколаду будуть змушені знизити вагу плиток шоколаду або підвищити ціни на них, заявив виконавчий директор Міжнародної організації какао Жан-Марк Анга, передає «Газета.Ru» з посиланням на Financial Times.

Такий вибір став перед ними через дефіцит на світовому ринку какао, який пов'язаний із зростаючим попитом на шоколад в Індії, Китаї і Росії і недостатнім виробництвом какао-бобів. Світові поставки продукту на 90% забезпечують малі фермерські господарства в Гані і Кот-Д'івуарі, яким складно нарощувати виробництво.

У даний момент ціни на какао-боби зросли до максимуму за майже три роки, перевищивши $3 тис. за тонну.