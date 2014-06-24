Аграрії Донецької та Луганської областей просять створити «коридор» для вивезення врожаю

Сільськогосподарські виробники Донецької і Луганської областей просять уряд створити безпечний «коридор» для вивезення зібраного урожаю з східних регіонів країни, де тривають військові дії, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

«Сільгосптоваровиробники сходу підкреслили необхідність звільнення територій сільгоспугідь від військової техніки, устаткування, боєприпасів і внесли пропозицію про створення так званого «коридору» для вивезення зібраного урожаю. Вони також звернули увагу на необхідність прямого перевезення зернових з поля на елеватор і визначення елеваторів, які могли б приймати зерно», - йдеться в повідомленні міністерства.

Крім того, за даними відомства, аграрії стурбовані недостатнім запасом засобів пожежогасінні на місцях збирання врожаю, а також недостатнім забезпеченням комбайнами і паливом для збиральної кампанії.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про вихід Автономної Республіки Крим зі складу України, Росія не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. З квітня на території Донецької й Луганської областей проходить антитерористична операція.

20 червня за заявою президента України Петра Порошенка сили антитерористичної операції до 27 червня припинили бойові дії. Порошенко запропонував мирний план з припинення конфлікту на території Донецької й Луганської областей. Зокрема, план передбачає одностороннє припинення вогню з боку українських військових. Після цього бойовики повинні скласти зброю, звільнити заручників і захоплені будівлі. Ті, хто не скоював тяжких злочинів, підпадають під амністію, російським найманцям буде надано коридор для повернення на батьківщину.