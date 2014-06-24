В Україні посилять відповідальність за незаконне виготовлення і збут алкоголю

Кабінет міністрів України для ефективної боротьби з тіньовим ринком алкогольної продукції пропонує Верховній Раді посилити відповідальність за незаконне виготовлення, використання і збут алкогольної продукції, а також удосконалити нормативне регулювання виробництва і обігу марок акцизного податку.

Відповідний законопроект №4151 від 23 червня 2014 року «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань ринку лікеро-горілчаних виробів» опубліковано на сайті парламенту.

Зокрема, уряд пропонує збільшити штрафні санкції за порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабкоалкогольними напоями і тютюновими виробами, збільшивши їх до 1700-5100 грн, тоді як чинним законодавством передбачено 850-3400 грн.

Також Кабмін пропонує збільшити штраф за виготовлення, придбання, зберігання або реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів – до 340-1700 грн замість 170-850 грн. Реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів, а також устаткування для їх виробництва тягне за собою накладення штрафу в розмірі 850-2550 грн проти сьогоднішніх 340-1700 грн.

У законопроекті також передбачено накладення штрафу від 51 тис. грн до 170 тис. грн і позбавлення волі на строк до двох років з конфіскацією продукції й устаткування у разі виробництва підакцизної продукції в підпільних цехах.

Кабмін також пропонує збільшити вдесятеро штрафи за виробництво спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів без ліцензії. Так, штраф формуватиметься з розрахунку 200% вартості виробленої продукції, але не менш як 85 тис. грн, оптова і роздрібна торгівля ними без ліцензії – не менш як 17 тис. грн. Крім того, пропонується вдесятеро підняти мінімальні штрафні санкції за роздрібну торгівлю алкоголем через не вказаний у ліцензії контрольно-касовий апарат – до 10 тис. грн.

Крім того, уряд пропонує скасувати видачу додатку до ліцензії на виробництво алкогольних напоїв.

«Ситуація, що склалася в Україні з незаконним оборотом алкогольних напоїв, зобов'язує постійно знаходити нові шляхи протидії, визначати ефективні заходи до скорочення попиту і пропозиції на алкогольні напої, виготовлені поза контролем держави і без сплати податків. Тому особливо актуальним є на сьогодні посилення відповідальності за злочини у сфері обороту алкогольних напоїв», - йдеться у пояснювальній записці.

Кабмін розраховує, що у разі ухвалення законопроекту, збільшення розміру штрафних санкцій приведе до зростання надходжень до державного бюджету за рахунок боротьби з тіньовим ринком підакцизної продукції.

«Ухвалення законопроекту також сприятиме зменшенню адміністративних бар'єрів для ведення бізнесу з виробництва лікеро-горілчаних напоїв», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Міністерстві доходів і зборів повідомили, що нелегальна алкогольна продукція в Україні становить 10% від загального обсягу українського ринку алкоголю, тоді як ще на початку поточного року цей показник становив 40%.

Міндоходів проводить операцію «Акциз-2014», у ході якої в квітні співробітники слідчо-оперативних підрозділів вилучили з незаконного обороту більш як 800 тис. пляшок алкогольних напоїв, більш як 50 тис. літрів спирту, а також 900 тис. пачок тютюнових виробів. Також співробітники вилучили майже 2 млн. підробних акцизних марок і 50 млн. рекламних стікеров.