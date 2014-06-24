У Росії вирішили заборонити українську продукцію за допомогою брехні

Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) повідомило недостовірну інформацію про площу розповсюдження шкідника кукурудзи в Україні, більш ніж удвічі перебільшивши її, з метою знайти причину для заборони поставок українській продукції. Про це повідомила прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

«На офіційному сайті Россільгоспнагляду нещодавно з'явилося повідомлення, в якому вказані свідомо недостовірні дані про площу розповсюдження західного кукурудзяного жука в Україні. А саме, вказана площа розповсюдження шкідника – більш як 72 тис. га, що не відповідає дійсності», - говориться в повідомленні.

За даними Держветфітослужби, які раніше були опубліковані у відкритому доступі на порталі відомства, площа розповсюдження шкідника кукурудзи становить 33 тис. га.

«Ці дані загальнодоступні, і тому залишається тільки здогадуватися, з якою метою російська сторона повідомила про завищену більш ніж удвічі площу розповсюдження західного кукурудзяного жука в Україні», - відзначає служба.

При цьому наголошується, що щорічно фахівці Держветфітослужби проводять обстеження з метою виявлення карантинних організмів, зокрема західного кукурудзяного жука.

«Найбільше уваги при обстеженнях приділяють територіям, прилеглим до міжнародних аеропортів, а також районів, що межують із зараженими регіонами. У зонах можливого занесення і появи цього шкідника на полях кукурудзи і прилеглих до них територіях державні фітосанітарні інспектори здійснюють постійний контроль шляхом візуального огляду кореневої системи і вегетуючих рослин, а також шляхом вилову жуків на феромонні пастки», - говориться в повідомленні.

За даними Держветфітослужби, станом на 1 січня 2014 року шкідника було виявлено у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій і Чернівецькій областях на загальній площі 33 тис. га. Разом з тим, Держветфітослужба не виключає можливого збільшення площі розповсюдження шкідника в 2014 році у разі недотримання суб'єктами господарської діяльності обмежень карантинних зон.

За даними служби, області України, що межують з Росією, мають найменший ризик зараження кукурудзяним шкідником, оскільки цей шкідник жодного разу не був виявлений за допомогою феромонних пасток або харчових приманок.

У разі виявлення шкідника на територію, де його було виявлено, Держветфітослужба накладає карантин. При цьому встановлюються межі і розмір виявленого вогнища, в якому спеціальним чином регламентується перевезення вантажів із карантинної зони. Всі вантажі з продукцією рослинного походження, які вивозяться з карантинних зон, супроводжуються карантинними сертифікатами, які видаються лише на підставі огляду і фітосанітарної експертизи. У випадках виявлення карантинних організмів, зокрема й кукурудзяного жука, вантаж підлягає знезараженню, переробці або знищенню.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Россільгоспнагляд заявив, що не виключає можливості введення тимчасових обмежень на ввезення української продукції рослинництва через розповсюдження в Україні шкідника кукурудзи. За даними Россільгоспнагляду, в Україні шкідника виявлено на загальній площі більш як 72 тис. га.

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Після анексії Криму і початку військового конфлікту між Україною і Росією Россільгоспнагляд увів безліч обмежень на постачання української продукції до Росії. Зокрема, Россільгоспнагляд з 16 червня ввів тимчасові обмеження на ввезення продовольчої картоплі з України до Російської Федерації у зв'язку з неодноразовими випадками виявлення карантинного для Російської Федерації об'єкту - золотистої картопляної нематоди.

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Наприкінці березня Россільгоспнагляд заявив про стурбованість результатами лабораторних перевірок товарів ряду українських виробників молочної та м'ясної продукції і попередив про можливість введення обмежень на експорт їх продуктів до РФ.